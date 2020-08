Alibaba : IPO record pour Ant Group ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ant Group, filiale financière du Chinois Alibaba, a déposé une demande en vue d'une double introduction en bourse à Hong Kong et Shanghai. Selon des sources de Reuters, cela pourrait lui permettre de lever jusqu'à... 30 milliards de dollars et de réaliser ainsi la plus importante IPO au monde. Ant n'a dévoilé cependant pour l'heure aucune information officielle sur le montant de l'opération ni son calendrier. Le système de paiement mobile du groupe est leader en Chine. Toujours selon les sources bien renseignées de Reuters, Ant prévoyait précédemment de lever plus de 20 milliards de dollars par cette double cotation. L'opération pourrait avoir lieu en octobre, et valoriserait Ant à plus de 200 milliards de dollars. Trois sources de Reuters ont indiqué cette semaine que l'opération pourrait atteindre 30 milliards de dollars, selon les conditions du marché.

Saudi Aramco, le colosse pétrolier saoudien, avait levé 29,4 Mds$ en décembre.