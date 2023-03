Alibaba : grandes manoeuvres ?

(Boursier.com) — Alibaba envisage de céder progressivement le contrôle de certaines activités, indique Bloomberg. Selon les commentaires du DG d'Alibaba, Daniel Zhang, lors d'une conférence téléphonique, le conseil d'administration de la société conservera initialement le contrôle de chacune de ses six principales activités, mais prévoit de réduire son rôle au fil du temps, dans le but de devenir davantage gestionnaire plutôt que d'intervenir directement. Par ailleurs, Reuters rapporte que le directeur financier d'Alibaba, Toby Xu, a déclaré que chaque entreprise pourrait rechercher un financement et une introduction en bourse au fur et à mesure qu'elle serait prête, et qu'Alibaba déciderait finalement si le groupe souhaite conserver le contrôle stratégique de chaque unité après leur introduction en bourse. En outre, Xu a déclaré qu'Alibaba prévoyait de continuer à monétiser les actifs non stratégiques du portefeuille de l'entreprise afin d'optimiser sa structure de capital.

Rappelons que le titre s'était envolé avant-hier à Wall Street, avec le retour en Chine du cofondateur du groupe, Jack Ma, après un an à l'étranger, et l'annonce d'une vaste réorganisation. Alibaba va donc se scinder en six activités, chacune - sauf Taobao - ayant la possibilité de lever des fonds externes ou de s'introduire en bourse. Il s'agit donc d'une réorganisation historique pour le groupe, qui entend ainsi "débloquer de la valeur" pour ses actionnaires et favoriser la concurrence de marché. Chaque activité scindée aura son propre directeur général et son conseil d'administration et se concentrera sur ses priorités stratégiques. Les activités en question sont le Cloud Intelligence Group - dirigé par le patron d'Alibaba Daniel Zhang et regroupant cloud et IA -, le Taobao Tmall Commerce Group couvrant les plateformes d'achat en ligne de l'entreprise, le groupe de 'services locaux' mené par Yu Yongfu, le groupe Cainiao Smart Logistics mené par Wan Lin et abritant le service logistique d'Alibaba, le groupe dédié au commerce numérique - dirigé par Jiang Fan et comprenant notamment AliExpress et Lazada, et enfin le Digital Media and Entertainment Group mené par Fan Luyuan et comprenant le streaming et le cinéma.

Ma a quant à lui été signalé visitant l'école Yungu à Hangzhou. Un WeChat publié par l'école et un article du journal South China Morning Post, tous deux détenus par Alibaba, ont confirmé la visite. Ce retour est considéré comme un potentiel signe d'apaisement entre le secteur privé chinois et Pékin, après une rude répression réglementaire. Ma, précédemment professeur d'anglais, aurait échangé lors de sa visite d'école à propos de... ChatGPT, et aurait indiqué espérer revenir un jour à l'enseignement, selon l'école Yungu, relatant les faits supposés sur son compte WeChat. Cette école avait été créée par Ma et d'autres fondateurs d'Alibaba à Hangzhou, ville d'origine du colosse du commerce digital.