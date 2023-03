Alibaba dopé par Jack Ma et un plan historique de réorganisation

(Boursier.com) — Alibaba bondit de 9% à Wall Street ce mardi, alors que le cofondateur du géant chinois du commerce en ligne, Jack Ma, revient en Chine après un an à l'étranger, et que le groupe annonce dans le même temps une vaste réorganisation. Alibaba va se scinder en six activités, chacune - sauf Taobao - ayant la possibilité de lever des fonds externes ou de s'introduire en bourse. Il s'agit donc d'une réorganisation historique pour le groupe, qui entend ainsi "débloquer de la valeur" pour ses actionnaires et favoriser la concurrence de marché. Chaque activité scindée aura son propre directeur général et son conseil d'administration et se concentrera sur ses priorités stratégiques. Les activités en question sont le Cloud Intelligence Group - dirigé par le patron d'Alibaba Daniel Zhang et regroupant cloud et IA -, le Taobao Tmall Commerce Group couvrant les plateformes d'achat en ligne de l'entreprise, le groupe de 'services locaux' mené par Yu Yongfu, le groupe Cainiao Smart Logistics mené par Wan Lin et abritant le service logistique d'Alibaba, le groupe dédié au commerce numérique - dirigé par Jiang Fan et comprenant notamment AliExpress et Lazada, et enfin le Digital Media and Entertainment Group mené par Fan Luyuan et comprenant le streaming et le cinéma.

Ma a quant à lui été signalé visitant l'école Yungu à Hangzhou. Un WeChat publié par l'école et un article du journal South China Morning Post, tous deux détenus par Alibaba, ont confirmé la visite. Ce retour est considéré comme un potentiel signe d'apaisement entre le secteur privé chinois et Pékin, après une rude répression réglementaire. Ma, précédemment professeur d'anglais, aurait échangé lors de sa visite d'école à propos de... ChatGPT, et aurait indiqué espérer revenir un jour à l'enseignement, selon l'école Yungu, relatant les faits supposés sur son compte WeChat. Cette école avait été créée par Ma et d'autres fondateurs d'Alibaba à Hangzhou, ville d'origine du colosse du commerce digital. L'agence Reuters évoque quant à elle deux sources proches du dossier, selon lesquelles Ma serait rentré en Chine la semaine dernière.

Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, a de son côté estimé que le retour de Ma pourrait contribuer à accroître la confiance des milieux d'affaires locaux. Selon Reuters, il avait demandé depuis la fin d'année dernière à l'homme d'affaires de revenir. L'agence cite à ce propos cinq sources ayant connaissance du sujet. Ma et Alibaba avaient auparavant subi le renforcement réglementaire, qui s'était étendu largement à travers l'économie chinoise. Il avait quitté la Chine fin 2021.