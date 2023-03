Alibaba dopé par Jack Ma

(Boursier.com) — Alibaba bondit de 6% avant bourse à Wall Street ce mardi, alors que le cofondateur du géant chinois du commerce en ligne, Jack Ma, revient en Chine après un an à l'étranger. Ma a ainsi été signalé visitant l'école Yungu à Hangzhou. Un WeChat publié par l'école et un article du journal South China Morning Post, tous deux détenus par Alibaba, ont confirmé la visite. Ce retour est considéré comme un potentiel signe d'apaisement entre le secteur privé chinois et Pékin, après une rude répression réglementaire. Ma, précédemment professeur d'anglais, aurait échangé lors de sa visite d'école à propos de... ChatGPT, et aurait indiqué espérer revenir un jour à l'enseignement, selon l'école Yungu, relatant les faits supposés sur son compte WeChat. Cette école avait été créée par Ma et d'autres fondateurs d'Alibaba à Hangzhou, ville d'origine du colosse du commerce digital. L'agence Reuters évoque quant à elle deux sources proches du dossier, selon lesquelles Ma serait rentré en Chine la semaine dernière.

Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, a de son côté estimé que le retour de Ma pourrait contribuer à accroître la confiance des milieux d'affaires locaux. Selon Reuters, il avait demandé depuis la fin d'année dernière à l'homme d'affaires de revenir. L'agence cite à ce propos cinq sources ayant connaissance du sujet. Ma et Alibaba avaient auparavant subi le renforcement réglementaire, qui s'était étendu largement à travers l'économie chinoise. Il avait quitté la Chine fin 2021.