Alibaba dévoile son rival de ChatGPT

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a présenté ce mardi son produit d'IA générative, comparable au robot conversationnel ChatGPT. "Tongyi Qianwen", le modèle d'intelligence artificielle d'Alibaba, sera intégré dans toutes les applications du groupe. L'intégration débutera avec DingTalk, application de messagerie sur le lieu de travail d'Alibaba. L'outil pourra résumer des notes de réunion, rédiger des courriels ou des offres commerciales (...). Une intégration au sein de l'assistant vocal d'Alibaba, Tmall Genie, est aussi attendue. Daniel Zhang, DG du groupe, anticipe que cela "entraînera de grands changements dans notre façon de produire, de travailler et de vivre nos vies". L'unité cloud du géant chinois doit aussi ouvrir Tongyi Qianwen aux clients afin qu'ils puissent créer leurs propres modèles personnalisés. Le contenu devra toutefois adhérer aux "valeurs fondamentales socialistes" et aux règles locales sur la sécurité et la protection des données.