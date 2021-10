Alibaba détient la clé de la caverne !

(Boursier.com) — Alibaba Group Holding annonce avoir développé une puce destinée à faire fonctionner les serveurs de ses centres de données d'informatique dématérialisée ("cloud"), dernière avancée en date du géant chinois des technologies dans le domaine des semi-conducteurs, une priorité mise en avant par les autorités de Pékin.

Dénommée Yitian 710, la puce a été développée par l'unité d'Alibaba spécialisée dans les semi-conducteurs, "T-Head", sur la base d'une architecture fournie par la firme britannique Arm Ltd. Elle ne sera pas disponible dans le commerce...

Alibaba est le principal fournisseur de "cloud" en Chine en parts de marché, et le troisième au niveau mondial, selon la firme de recherche Gartner.

Transformation sous pression

Ces derniers mois, les autorités chinoises n'ont cessé de mettre la pression sur le groupe, allant jusqu'à envisager de démanteler Alipay, application mobile d'Ant Group et filiale de paiements du groupe.

En outre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information en Chine a décidé dernièrement d'interdire aux groupes de hautes technologies tels qu'Alibaba ou que Tencent de bloquer les liens vers leurs concurrents sur leurs sites internet...

Big brother

En mars dernier, Simon Hu, le DG d'Ant Group avait démissionné de façon inattendue, officiellement pour des "raisons personnelles". Ant Group, rappelons-le, était à l'époque en butte à des exigences réglementaires des autorités chinoises, qui ont fait capoter son introduction en Bourse à Hong Kong et Shanghai, prévue en novembre 2020. L'opération aurait dû être la plus grosse IPO de tous les temps, le groupe ayant prévu initialement de lever environ 35 Milliards de dollars via cette double cotation à Shanghai et Hong Kong.

Depuis, le service de prêt Huabei développé par Ant Group, a accepté de partagerles données en provenance de ses services avec la Banque populaire de Chine qui aura donc une vision plus complète des crédits à la consommation distribués à la population...

Alibaba, fondé par le milliardaire Jack Ma, était dans le collimateur du pouvoir chinois depuis plusieurs mois. L'homme d'affaires avait même disparu de la vie publique pendant plusieurs semaines suite à un discours dans lequel il avait critiqué le rôle des régulateurs financiers chinois... Pékin avait ensuite brutalement interrompu début novembre le processus de cotation d'Ant Group.

