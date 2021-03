Alibaba : démission surprise du patron de la filiale Ant Group

Alibaba : démission surprise du patron de la filiale Ant Group









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patron du groupe chinois Ant Group, la filiale de paiement en ligne d'Alibaba, a démissionné vendredi de façon inattendue, officiellement pour des "raisons personnelles". Ant Group, rappelons-le, est en butte à des exigences réglementaires des autorités chinoises, qui ont fait capoter son introduction en Bourse à Hong Kong et Shanghai, prévue en novembre 2020.

L'opération aurait dû être la plus grosse IPO de tous les temps, le groupe ayant prévu de lever environ 35 milliards de dollars via cette double cotation à Shanghai et Hong Kong.

L'agence Bloomberg ainsi révélé que Simon Hu, le directeur général de la fintech Ant Group a remis sa démission, et qu'il a été remplacé immédiatement par le président du groupe chinois, Eric Jing, qui cumulera les deux fonctions. Hu était considéré comme l'artisan de l'introduction en Bourse avortée d'Ant Group.

Amende de près d'1 Md$ en vue pour Alibaba ?

Ce vendredi, le 'Wall Street Journal' a par ailleurs révélé qu'Alibaba risquait une amende record de 975 millions de dollars en Chine pour pratiques anti-concurrentielles. Depuis décembre 2020, le géant chinois du e-commerce est au coeur d'une enquête concernant des sanctions que l'entreprise est soupçonnée d'avoir infligées à certains vendeurs.

La plateforme chercherait en effet à s'assurer l'exclusivité sur certains produits en sanctionnant les vendeurs qui commercialisent leurs marchandises à la fois sur Alibaba et sur d'autres sites.

A Wall Street, l'action Alibaba reculait vendredi de 3,7% en séance après ces informations, et a désormais effacé tous ses gains depuis le début de l'année.

Transformation sous pression pour Ant Group

Alibaba, fondé par le milliardaire Jack Ma, est dans le collimateur du pouvoir chinois depuis début novembre. Jack Ma avait même disparu de la vie publique pendant plusieurs semaines suite à un discours dans lequel l'homme d'affaires avait critiqué le rôle des régulateurs financiers chinois.

Pékin a brutalement interrompu début novembre le processus de cotation d'Ant. Depuis, les autorités financières et réglementaires chinoises font pression sur le groupe, qui travaille à la réorganisation ses activités de crédit à la consommation et à sa transformation en une holding financière.