Alibaba décroche à Wall Street, mais pas à cause des résultats

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, dévisse avant bourse. Le titre réagit surtout à l'annulation du projet de scission de l'unité cloud et IA, le groupe évoquant les contrôles accrus des Etats-Unis sur les exportations de puces. Alibaba a publié par ailleurs, pour le trimestre de septembre, des revenus de 224,8 milliards de yuans, environ 31 milliards de dollars, légèrement supérieurs au consensus de marché, pour un bénéfice net de 27,7 milliards de yuans à comparer à une perte un an avant. "La récente expansion des restrictions américaines sur l'exportation de puces informatiques avancées a créé des incertitudes quant aux perspectives du Cloud Intelligence Group", explique le management, selon lequel "une scission complète du Cloud Intelligence Group pourrait ne pas produire l'effet escompté d'amélioration de la valeur pour les actionnaires". En conséquence, Alibaba a décidé de ne pas procéder à une scission complète et de se concentrer plutôt sur le développement d'un modèle de croissance durable pour Cloud Intelligence Group...

Pour le trimestre clos, les revenus ont donc tout de même dépassé les attentes, en croissance de 9% en glissement annuel. Le bénéfice net ajusté, de 40,2 milliards de yuans, environ 5,5 milliards de dollars, a augmenté de 19%. Le bénéfice ajusté dilué par ADS a été de 15,63 yuans, environ 2,14$, à comparer à un consensus de 2,11$.