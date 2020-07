Alibaba : de record en record !

(Boursier.com) — Alors que Ant Group, la filiale 'fintech' d'Alibaba, prépare son entrée prochaine à la Bourse de Hong Kong en visant une valorisation de plus de 200 milliards de dollars, la maison mère n'en finit pas de battre des records à Wall Street à 265$ ce lundi (+1,6%). La société envisagerait de vendre entre 5 et 10% de ses actions lors d'une première offre publique selon l'agence Reuters. Ant, basée en Chine à Hangzhou, est détenue à hauteur de 33% par Alibaba Group Holding et est contrôlée par le fondateur d'Alibaba, Jack Ma. Principale société de paiement mobile en Chine, offrant des prêts, des assurances et des services de gestion d'actifs via des applications mobiles, l'entreprise a été valorisée 150 Mds$ lors de son dernier tour de table en 2018. Ant aurait généré des revenus d'environ 120 milliards de yuans (17,10 milliards de dollars) l'année dernière et près de 17 milliards de yuans de bénéfices. L'IPO de la filiale d'Alibaba promet d'être l'une des plus importantes de l'année...

A noter par ailleurs que le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, a vendu pour 8,2 Milliards de dollars d'actions du géant chinois du commerce en ligne, ramenant sa participation à 4,8%, contre 6,2% auparavant. Parmi les derniers avis de brokers, Needham reste à l'achat avec un objectif de 275$.