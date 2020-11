Alibaba : coup de théâtre, l'IPO d'Ant Group suspendue à Shanghai et Hong Kong!

(Boursier.com) — Gros coup de théâtre à Shanghai ! A 48 heures du début des échanges des actions Ant Group en Chine, le 'Shanghai Stock Exchange' a décidé mardi de suspendre l'IPO de la filiale d'Alibaba, en raison de changements dans l'environnement réglementaire. A la Bourse de New York, où il est coté, Alibaba a vu son cours plonger mardi soir de 8,1%, à 285,57$, après cette information.

Ant Group a précisé que son listing à Hong Kong était également suspendu à la suite de la décision de la Bourse de Shanghai.

La Bourse chinoise n'a pas fourni davantage de détails, indiquant simplement que ces évolutions majeures font qu'Ant Group ne respecte pas les exigences de cotation en matière de divulgation d'informations. Cette annonce intervient toutefois après que le régulateur chinois eut averti la société de Jack Ma qu'elle ferait l'objet d'une surveillance accrue et sera soumise aux mêmes restrictions de capital et d'endettement que les banques.

Questions sur "l'IPO de tous les records"

Lundi, le milliardaire et fondateur d'Alibaba ainsi que deux hauts cadres dirigeants de la société ont été convoqués pour un "entretien réglementaire" avec des représentants de la Banque centrale et des gendarmes de la Bourse, du marché des changes et du secteur bancaire, ont annoncé les autorités dans un communiqué inhabituel.

La double cotation d'Ant Group, la principale société de paiement mobile en Chine (via Alipay) a provoqué une véritable hystérie chez les investisseurs, qui se sont rués sur les titres du groupe avant même que ne débutent les échanges officiels. L'opération était bien partie pour être celle de tous les records.

Selon les sources de 'Bloomberg', des investisseurs institutionnels auraient par exemple acquis des titres sur le marché gris au prix unitaire de 120 HK$, soit 50% de plus que le cours fixé pour l'introduction !