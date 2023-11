Alibaba.com investit dans Visable GmbH

(Boursier.com) — Alibaba .com, plateforme de premier plan pour le commerce électronique mondial interentreprises (B2B) et faisant partie d'Alibaba International Digital Commerce Group, investit dans Visable GmbH, entreprise domiciliée en Allemagne (Hambourg, Berlin et Münster) et en France (Paris).

Alibaba.com et Visable vont coopérer pour accélérer la croissance des plateformes européennes B2B de Visable, wlw (connue sous le nom de "Wer liefert Was") et europages, en tirant parti de l'avancée d'Alibaba.com dans les domaines de la technologie et du commerce électronique, ainsi que de son expérience en matière d'expansion internationale.

Visable continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante avec sa propre architecture de marque et sa propre stratégie de croissance. La structure organisationnelle existante sera maintenue et l'équipe de direction actuelle continuera à diriger l'entreprise et à stimuler sa croissance. En continuant à améliorer ses plateformes de sourcing, Visable pourra désormais profiter de l'expertise en matière de commerce électronique et du savoir-faire technologique d'Alibaba.com.