Alibaba : Ant Group, la fintech star chinoise, prépare son IPO

(Boursier.com) — Ant Group, la filiale 'fintech' d'Alibaba, prépare son entrée prochaine à la Bourse de Hong Kong en visant une valorisation de plus de 200 milliards de dollars. La société envisagerait de vendre entre 5 et 10% de ses actions lors d'une première offre publique, croit savoir Reuters. L'agence, qui cite deux sources proches du dossier, précise que la firme a travaillé avec divers conseillers sur le projet au cours des derniers mois, mais les détails n'ont pas encore été finalisés et sont susceptibles de changer.

Ant, basée dans la ville chinoise de Hangzhou, est détenue à hauteur de 33% par Alibaba Group Holding et est contrôlée par le fondateur d'Alibaba, Jack Ma. Principale société de paiement mobile en Chine, offrant des prêts, des assurances et des services de gestion d'actifs via des applications mobiles, l'entreprise a été valorisée 150 Mds$ lors de son dernier tour de table en 2018. Ant aurait généré des revenus d'environ 120 milliards de yuans (17,10 milliards de dollars) l'année dernière et près de 17 milliards de yuans de bénéfices.

L'IPO de la filiale d'Alibaba promet d'être l'une des plus importantes de l'année.