Alibaba : Ant Group, l'IPO de tous les records

(Boursier.com) — C 'est une question de jours. Ant Group, la filiale financière d'Alibaba, s'apprête à réaliser la plus importante IPO de l'histoire en levant près de 35 milliards de dollars via une double cotation à Shanghai et Hong Kong. Un montant qui lui permettra de pulvériser le record actuel de Saudi Aramco, qui était parvenu à lever 29 milliards de dollars en décembre dernier. Le prix des actions du groupe Ant cotées à Shanghai a été fixé à 68,8 yuans pièce alors que celui des titres cotés à Hong Kong a été fixé à 80$ HK. La cotation permettra à la firme asiatique de lever un peu moins de 34,5 milliards de dollars au total, avec la possibilité que ce chiffre augmente si l'option dite de surallocation est exercée. Si cette dernière venait à être levée, Ant Group pourrait engranger près de 40 Mds$ au total et sa valorisation pourrait dépasser les 317 Mds$.

Les échanges à Hong Kong doivent débuter le 5 novembre alors qu'on attend toujours la date du début des négociations à Shanghai.

Ant, basée dans la ville chinoise de Hangzhou, est détenue à hauteur de 33% par Alibaba Group Holding et est contrôlée par le fondateur d'Alibaba, Jack Ma. Alibaba a accepté de souscrire 730 millions d'actions à Shanghai, qui seront cotées sous le numéro "688688", selon le prospectus d'introduction. Alibaba détiendra ainsi environ 32% de Ant après l'IPO.

Principale société de paiement mobile en Chine (via Alipay), offrant des prêts, des assurances et des services de gestion d'actifs via des applications mobiles, l'entreprise a réalisé des revenus de 118,19 milliards de yuans (17,73 Mds$) sur les neuf premiers mois de l'année (+42%) tandis que le nombre d'utilisateurs mensuels actifs d'Alipay est passé de 711 millions fin juin à 731 millions fin septembre.