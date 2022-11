Alibaba affiche sa détermination, après un trimestre difficile

(Boursier.com) — Alibaba , le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, perd du terrain avant bourse suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe a annoncé en effet une perte inattendue sur le trimestre de septembre, alors que les revenus n'ont augmenté que de 3% à 207,2 milliards de yuans, environ 29 milliards de dollars. Les restrictions chinoises du zéro-Covid ont donc pesé sur les comptes. Le groupe a déploré une perte trimestrielle attribuable aux actionnaires ordinaires de 20,6 milliards de yuans, alors que les opérateurs tablaient sur un bénéfice. La perte nette consolidée a atteint 22,5 milliards de yuans. Toutefois, le groupe explique que ce déficit reflète la baisse de valeur des investissements dans des compagnies cotées. Le bénéfice ajusté avant intérêts, taxes et amortissements, a pour sa part progressé. Le bénéfice ajusté par action a été de 12,92 yuans par ADS, contre 11,2 yuans un an avant et 11,98 yuans de consensus FactSet. Les revenus étaient quant à eux anticipés à 208,4 milliards de yuans.

"Les incertitudes du paysage mondial n'ont fait que renforcer notre détermination à nous concentrer sur le renforcement des capacités qui généreront une croissance durable et de haute qualité pour nos clients et notre propre entreprise sur le long terme", a déclaré le directeur général Daniel Zhang, évoquant des résultats solides face aux défis persistants de l'environnement macroéconomique. Le directeur financier Toby Xu a indiqué qu'Alibaba augmentait son programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars et le prolongeait jusqu'à la fin de l'exercice 2025.