Alibaba : +11% après l'annonce d'un énorme plan de rachat d'actions

(Boursier.com) — Alibaba s'est envolé de plus de 11% à Hong-Kong et à Wall Street, mardi, après avoir annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars sur deux ans. Le plan, qui se terminera en mars 2024, fait suite à un programme précédent de 15 Mds$.

Le géant chinois du commerce électronique basé à Hangzhou cherche à renforcer la confiance des investisseurs, alors que ses actions ont fondu de deux tiers depuis leur niveau record d'octobre 2020. "Le cours de l'action d'Alibaba ne reflète pas fidèlement la valeur de l'entreprise compte tenu de notre solide santé financière et de nos plans d'expansion", a déclaré le directeur financier adjoint de l'entreprise, Toby Xu.

La Chine a introduit de nouvelles règles radicales dans l'industrie technologique, souvent sans avertissement, au cours des 14 derniers mois. Ces décisions ont ébranlé la confiance des investisseurs et effacé des milliards de dollars de capitalisation des géants technologiques du pays. Mais la répression envers le secteur semble toucher à sa fin. Les dernières déclarations de Xi Jinping et son adjoint Liu He allant dans le sens d'un soutien à l'économie et aux marchés ont été bien accueillies par les opérateurs et ont entrainé un net rebond des titres des géants locaux de la tech.

Alibaba a par ailleurs annoncé mardi matin la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Shan Weijian, président de la société de gestion d'actifs alternatifs PAG. Il siégera au comité d'audit du conseil d'administration et remplacera à la fin du mois Börje Ekholm, PDG d'Ericsson.