Algreen : Réalisation définitive de la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

(Boursier.com) — Le groupe ALGREEN spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes, annonce la réalisation de la réduction de capital social non motivée par des pertes d'un montant de 18.923.121,292 euros annoncée par la Société dans son communiqué de presse du 18 juillet 2023, consécutive à la réalisation définitive du regroupement de la société et à la délivrance du certificat de non-opposition des créanciers par le greffe du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 août 2023.

Cette réduction de capital est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des actions d'ALGREEN d'un montant de 4 euros à un montant de 0,021 euro.

La somme correspondant au montant de la réduction de capital, d'un montant de 18.923.121,292 euros, est affectée au compte "Prime d'émission".

A l'issue de cette opération, le capital social d'ALGREEN s'élève à 99.870,708 euros, divisé en 4.755.748 actions d'une valeur nominale de 0,021 euro chacune.