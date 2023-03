Algreen : mise en place d'un financement 'Green Bonds' de 3 ME

(Boursier.com) — Le groupe Algreen a conclu un contrat de placement privé de 3 millions d'euros d'obligations convertibles sous forme de 'Green Bond' auprès d'investisseurs européens qualifiés.

Une première tranche de 500 kE a été souscrite à ce jour. Ce nouveau contrat contribuera au financement de ses projets contribuant à la transition écologique dans le cadre de l'accompagnement de l'agriculture raisonnée.

"L'émission d'un 'Green Bond' est une première pour Algreen. Elle traduit l'engagement fort du groupe dans le domaine de l'agriculture raisonnée et environnementale. Ces fonds permettront d'intensifier l'accomapgnement du groupe dans la transition écologique et financer les croissances externes dans l'industrie agroalimentaire autour de l'agriculture raisonnée et des industries novel food. Nous remercions Capital Système Investissements d'avoir activé cette première tranche et de nous suivre dans notre développement", indiquent Patrick Marché, Président du conseil d'administration et fondateur de Algreen et Tan Ha Directeur Général.

Capital Systeme Investissements, qui est un gérant d'actifs suisse spécialisé dans investissement dans des entreprises innovantes et en croissance, est intervenu en qualité d'arrangeur. Réalisée en dette obligataire convertible avec amortissement mensuel du capital, cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise. Ce financement a été souscrit par l'AMC (Actively Managed Certificate) Uplift High-Yield European Growth, un certificat géré par Capital Système Investissements.