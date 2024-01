Algreen : les comptes se dégradent

(Boursier.com) — Malgré le contexte économique et la diminution de la consommation due à l'inflation, Algreen réussit à maintenir son activité et stabilise son chiffre d'affaires au1er semestre 2023-2024. Le chiffre d'affaires consolidés du groupe Algreen est de 2,75 millions d'euros (2,79 ME sur N-1), soit une légère baisse de -1,7% par rapport à l'exercice précédent.

Sur cette même période, le groupe a augmenté sa masse salariale en raison de la prise en compte de NAKA sur 6 mois par rapport à N-1 et au recrutement de 2 personnes (une chez UFF et une chez LTBM), passant de 512 kE à 717 kE.

Le résultat financier s'est dégradé sur le semestre et atteint -23,09 ME, principalement en raison de la conversion des OCEANE en actions. Etant donné que le cours de bourse était inférieur au nominal du capital social, la société a subi 22,96 ME de charges financières supplémentaires.

Les comptes consolidés de l'ensemble des sociétés ont un résultat net de -24,01 ME (-766 kE sur N-1), soit une dégradation de -23,243 ME. Le résultat net part de groupe s'établit à -23,95 ME (-766 kE un an plus tôt).

Les capitaux propres consolidés sont positifs. Ils s'élèvent à 5,82 ME.

Pour rappel, NAKA SA a reçu un arrêté préfectoral lui demandant de suspendre la vente de ses produits. La société est actuellement en attente d'un retour de la part de l'administration. Algreen n'a pas les fonds pour payer sa dette obligataire en une seule fois, et est actuellement en discussion, encadré avec Nextstage AM, afin de trouver un accord concernant sa dette obligataire datant d'un contrat de novembre 2018 d'un montant de 900 kE (750 kE de nominal et 150 kE de prime de non-conversion) devenue exigible le 30 novembre 2023.

La société a également conclu le 18 décembre avec la société Global Tech Opportunities 29 un contrat de financement sous forme d'obligations convertible ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes pouvant atteindre un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 5 millions d'euros sur une période de 48 mois.