Algreen : le chiffre d'affaires a progressé de 23% au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires agrégé du groupe Algreen (ex-Les Toques Blanches) pour le 1er semestre de l'exercice 2022-2023 est de 3,01 millions d'euros (2,44 ME en 2021). Il est en hausse de +23%. Le groupe Algreen poursuit sa croissance et va entamer sa plus grosse période avec les fêtes de fin d'année où il réalise plus de 45% de son chiffre d'affaires.

A l'occasion cette publication Algreen précise que lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 29 septembre, toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été approuvées.

Le conseil d'administration, qui s'est déroulé le 12 octobre, a constaté la démission de Vincent Bazi comme administrateur.

Le Conseil a également constaté la réduction de capital par apurement de pertes. En conséquence, le capital est ramené à hauteur de 5.200.837,17 euros, composé de 18.442.685 actions au prix de 0,282 euro.

Algreen rappelle que son ambition est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs, tout en respectant l'environnement, la santé et le "made in local".

Algreen détient : à 100% la société Unis Fish Food ; à 100% la société Les Toques Blanches du Monde ; - à 51% la société Naka.