Algreen : Informations importantes concernant NAKA et le financement obligataire conclu avec Nextstage en novembre 2018

(Boursier.com) — Le groupe ALGREEN spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes dans le cadre de la transition écologique annonce que la société NAKA détenue à 51% par le groupe ALGREEN, pionnière dans la production et la distribution de boissons à base de CBD qui réalise une forte croissance avec ses deux produits NAKA Sunset et NAKA Moonligt dans la grande distribution en France (Monoprix, Franprix, Système U, Intermarché, Auchan) a reçu un arrêté préfectoral lui demandant de suspendre la vente.

Par arrêté préfectoral noDDPP-SSA-2023-19-12-01 du 21 décembre 2023, Madame la Préfète du Rhône a enjoint NAKA SA de suspendre la mise sur le marché, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) visée au règlement (CE) no2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 modifié, et de retirer ses produits :

Naka Sunset canette Alu 250ml 30mg de CBD

Naka Moonlight canette Alu 250ml 30mg de CBD

La société NAKA SA va, d'une part, se rapprocher de l'EFSA afin de déterminer dans quel délai l'agence sera en mesure de délivrer son autorisation et va d'autre part en urgence contester cette décision devant la juridiction administrative, afin d'obtenir en référé son annulation ou sa suspension.

ALGREEN cherche par ailleurs à trouver un accord avec Nextstage sur un échéancier concernant le remboursement de sa dette obligataire datant d'un contrat de novembre 2018 d'un montant de 900.000 euros (750.000 euros de nominal et 150.000 euros de prime de non conversion) qui est arrivée à échéance le 30 novembre 2023.