Algreen : franchissements de seuils

(Boursier.com) — Algreen informe le marché que Monsieur Vincent Bazi a déclaré avoir franchi à la hausse, par voie d'acquisition d'actions sur le marché :

Les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote entre le 22 octobre 2023 et le 25 octobre 2023 ; et les seuils de 20% et 25% du capital et des droits de vote entre le 26 octobre 2023 et le 3 novembre 2023.

Monsieur Bazi a déclaré détenir, au 3 novembre 2023, 3 499 539 actions ALGREEN. Ces informations ont été données sur la base d'un capital composé de 12.053.654 actions et droits de vote au 3 novembre 2023.