Algreen fait le point sur ses filiales

(Boursier.com) — Algreen a un projet d'ouverture capitalistique de ses filiales à des partenaires industriels pour leurs développement en France et en Europe.

Les Toques Blanches du Monde :

Sur l'année 2023, la société a continué son développement en référençant ses différents produits dans la Proxi Casino avec plus de 154 points de vente à ce jour. L'ensemble des contrats avec la Grande Distribution ont été reconduits pour 2024 avec l'implantation de nouvelles références

La société Les Toques Blanches du Monde commencera un début de partenariat avec la restauration en lançant une nouvelle gamme de produits innovants et traditionnels premiums en 2024.

UFF Villefranche

La société a recruté une responsable commerciale fin d'année 2023 pour consolider sa branche traditionnelle (CHR et distribution spécialisée). L'ensemble des contrats avec la Grande Distribution a été reconduit pour 2024 avec l'implantation de nouvelles références. Elle commencera la commercialisation de ses produits dans le groupe Migros France sur ce début d'année.

UFF envisage un rapprochement avec un partenaire industriel pour augmenter sa production et conforter l'approvisionnement de ses matières premières au regard de son développement en Europe et à l'Export. Afin d'améliorer sa notoriété et son image, la société changera de nom. Un plan de communication sera mis en place tout au long de l'année.

Algreen a pour projet d'ouvrir le capital de ses deux filiales, Les Toques Blanches du Monde et Unis Fish & Food, afin de réaliser un rapprochement capitalistique industriel pour couvrir les marchés futurs et mutualiser les différents coûts liés à son activité.

NAKA

Après avoir reçu un rejet de référé-suspension de la part de l'administration, Naka est dans l'obligation de suspendre la commercialisation de ses produits à base de CBD dans l'attente du décret de Novel Food en Europe. Afin de limiter les coûts pour donner suite à cette suspension, Algreen décide de mettre en sommeil la société le temps de trouver un produit alternatif et une solution viable pour la filiale.

Sur cette fin d'année 2023, Naka avait référencé ses produits chez Intermarché, Auchan, Migros, Monoprix, Franprix, Système U et un partenariat industriel en Espagne.