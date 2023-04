Algreen : croissance de 13% sur l'exercice fiscal 2022/2023

(Boursier.com) — Le groupe ALGREEN, spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes, a réalisé une croissance de +13% sur l'exercice fiscal 2022/2023, avec un CA de 7,058 ME.

"Cette croissance est principalement due à la consolidation de notre activité avec nos différents partenaires au sein de la Grande Distribution.

Pour rappel, nous prenons en compte le chiffre d'affaires de nos 3 filiales : Les Toques Blanches du Monde, U.F.F Villefranche et NAKA" souligne la direction.