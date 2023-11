Alfen : encourageant ?

(Boursier.com) — Alfen revient en arrière de 1,6% à 35,45 euros ce lundi, alors que "la société a fait part de résultats un peu plus encourageants après plusieurs semestres décevants" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.

Le Chiffre d'affaires du T3 est ressorti à 136,4 ME (+11%), tandis que la marge brute a baissé en l'espace d'un an de 34,8% à 29,4%. La guidance a été réitérée par la direction avec un CA annuel situé entre 490 et 520 ME.