Alfen : -10% !

(Boursier.com) — Alfen corrige de 10% ce mercredi à 69,30 euros, alors que le groupe a augmenté ses revenus de 19% au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du T1 2023 s'élève ainsi à 113,2 ME. Cette croissance a été portée par les activités Systèmes de stockage d'énergie (+285%) et les Solutions de réseaux intelligents (+22%). Le marché européen de la recharge des véhicules électriques reste cependant toujours freiné par le déstockage dans les canaux de distribution, ce qui entraîne un ralentissement temporaire chez EV Charging (-14%). La Marge brute est ressortie à 32,1%, contre 35,7% au T1 2022, uniquement tirée par un changement de métier mix vers les systèmes de stockage d'énergie. L'EBITDA ajusté a diminué de 26% à 12,7 ME (11,2% du chiffre d'affaires) par rapport au T1 2022 (17,1 ME, 17,9% du revenu).

Portzamparc parle de déception sur les marges qui devraient malgré tout remonter avec le rebond attendu des ventes de bornes au cours des prochains trimestres. De quoi retrouver un taux d'Ebitda plus normatif (15/20%). De quoi rester à l'achat sur le dossier...

Alfen confirme de nouveau ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'année 2023, situé entre 540 à 600 millions d'euros, soutenues par un solide carnet de commandes sur les systèmes de stockage d'énergie dépassant les 165 millions d'euros, dont une grande partie devrait être exécutée en 2023. Alfen avait fixé de nouveaux objectifs financiers à moyen terme lors de son Capital Markets Day du 10 mai dernier.

Marco Roeleveld, PDG d'Alfen, a déclaré : "2023 est vraiment l'année de rupture pour le stockage d'énergie pour Alfen : le marché est attendu en hausse d'environ 60% en MWh en Europe dans les utilités et le stockage commercial (source : BNEF). Nous avons presque quadruplé notre Chiffre d'affaires au premier trimestre avec un carnet de commandes supérieur à 165 millions d'euros, dont une grande partie devrait être exécutée en 2023".