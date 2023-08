Alexandre Bompard élu nouveau Président de la Fédération du Commerce et de la Distribution

(Boursier.com) — Les enseignes adhérentes à la Fédération du Commerce et de la Distribution, réunies en Assemblée générale, ont élu Alexandre BOMPARD, Président-Directeur Général du groupe Carrefour, à la Présidence de la FCD.

Alexandre BOMPARD prend ainsi la succession de François BOURIEZ, Administrateur du groupe Louis Delhaize. François BOURIEZ quitte ses fonctions de Président de la FCD après 12 ans d'exercice.

A l'occasion de l'Assemblée générale, les adhérents de la FCD, ainsi que Jacques CREYSSEL, Délégué général de la FCD, ont salué son action depuis 2011.

Alexandre BOMPARD a déclaré : "Je suis honoré d'être élu à la présidence de la Fédération du Commerce et de la Distribution et je rends hommage à l'engagement sans faille de mon prédécesseur, François BOURIEZ, qui, avec Jacques CREYSSEL, a fermement défendu les intérêts du secteur. A l'heure de l'inflation galopante, de la transformation digitale et de la lutte contre le changement climatique, les défis pour notre secteur sont nombreux. Je suis enthousiaste à l'idée de les relever avec nos confrères, au sein d'une FCD que je souhaite ouverte, engagée et représentative de toutes les entreprises qui portent haut les couleurs du commerce et de la distribution."