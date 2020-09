Ales Groupe : pas d'augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, de Ales Groupe se tenant à huis clos le 17 septembre à Paris, au siège social de la société sous la Présidence de Romain Alès, les résolutions présentées dans les Balo du 17 juillet et du 28 août ont toutes été approuvées, à l'exception de la résolution 17, "Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE" pour laquelle le Directoire avait émis une recommandation de non agrément.