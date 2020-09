Ales Groupe : le Tribunal de Commerce de Paris rend son jugement jeudi

Ales Groupe : le Tribunal de Commerce de Paris rend son jugement jeudi









(Boursier.com) — Suite à un article de presse paru le 21 septembre dernier faisant état d'un accord des créanciers de la société sur un plan de continuation qui aurait été obtenu par Naxicap, Ales Groupe précise qu'à ce jour, ni la direction de la société, ni son administrateur judiciaire n'a reçu un quelconque projet de plan de continuation.

Trois offres en plan de cession s'affrontent :

L'offre du consortium Nexstone/Naxicap, portant sur l'ensemble des actifs de la société, pour un prix de cession de 12,45 millions d'euros et la reprise de 98 salariés de la société sur les 102 actuellement employés.

L'offre de la société Impala, portant sur l'ensemble des actifs hors pôle coiffure, présentée conjointement avec l'offre de reprise du pôle coiffure (Franklin Roosevelt Coiffure et Beauté et ses filiales Laboratoires Ducastel, Alès Groupe Distribution, Boy-Diffusion, Distri-Coiff) proposée par les dirigeants de ce pôle (MM. Legendre, Vignaud, Pauly et Tan). Ces offres conjointes proposent un prix de cession pour l'ensemble des actifs de la Société s'élevant à 13,5 millions d'euros et la reprise de 97 salariés. Les instances représentatives du personnel se sont prononcés en faveur de cette offre.

Enfin, l'offre de Pyramides VII (filiale de Dzeta), portant sur l'ensemble des actifs, pour un prix de cession de 15 millions d'euros et la reprise de 89 salariés.

Au cours de l'audience, Nexstone/Naxicap et Avila ont indiqué au Tribunal de Commerce qu'ils travaillaient activement sur un plan de continuation. Faute d'avoir obtenu l'accord des créanciers sur le plan de continuation avant l'audience, il a été sollicité du tribunal un renvoi pour bénéficier de plus de temps pour élaborer ledit plan de continuation.

Le Tribunal de Commerce a refusé la demande de renvoi, a mis le jugement en délibéré au 24 septembre 2020 et a précisé que les débats étaient clos.

La société tiendra informé le marché dès que le Tribunal de Commerce de Paris aura rendu son jugement, attendu le 24 septembre prochain.

Dans ce contexte et dans l'attente du jugement du Tribunal de Commerce, la cotation des actions d'Alès Groupe n'est pas reprise.