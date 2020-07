Alejandro Mesonero-Romanos rejoindrait Luca de Meo chez Renault

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alejandro Mesonero-Romanos rejoindrait Luca de Meo chez Renault. Selon 'Automotive News Europe', le directeur du design de Seat a quitté la marque espagnole et viendrait prêter main forte à l'actuel directeur du design de Renault, le néerlandais Laurens van den Acker, artisan du renouvellement stylistique de l'intégralité de la gamme au losange entre 2012 et 2016. A la tête du design de Seat pendant dix ans, avec à son crédit la toute nouvelle Leon, la gamme Cupra et les SUV Arona, Ateca et Tarraco, Alejandro Mesonero-Romanos dispose d'une belle cote au sein de l'industrie automobile et a déjà travaillé pour le groupe au losange au début des années 2000.

Luca de Meo est devenu le 1er juillet nouveau directeur général de Renault avec pour mission de donner un nouveau souffle à un constructeur engagé dans un plan drastique d'économies après avoir accusé l'an dernier sa première perte en dix ans.