ALD : vive hausse

(Boursier.com) — ALD s'adjuge plus de 4% à 10 euros à la mi-journée, dopé par une note de Stifel qui a débuté le suivi de la société spécialisée dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile avec un avis 'achat' et une cible de 21 euros. ALD devrait enregistrer des bénéfices records en 2022, qui, selon le broker, resteront élevés malgré la récession et pour longtemps, car l'augmentation fondamentale de la valeur des véhicules fait grimper les bénéfices. Le groupe, qui est également sur le point de changer de taille avec l'acquisition de LeasePlan, est, selon l'analyste, largement sous-valorisé.