ALD : un trimestre très solide

(Boursier.com) — Trimestre record pour ALD. Le loueur de voitures a dégagé un profit net de 258,1 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre contre 140,6 ME un an plus tôt pour un résultat opérationnel brut de 500,1 ME contre 339,7 ME sur le T3 2020. La filiale de la Société Générale anticipe désormais une croissance annuelle de sa flotte comprise entre 3% et 4% par rapport à fin décembre 2020, contre 1% à 3% précédemment. Elle s'attend également à enregistrer un gain moyen supérieur à 1.000 euros par vente de voitures d'occasion en 2021, contre une guidance antérieure de 600 à 900 euros.

"Malgré l'allongement des délais de livraison des nouvelles voitures, nous sommes fiers de voir la part des immatriculations de véhicules électriques dans la flotte d'ALD continuer à augmenter et se rapprocher de notre objectif de 2025, en avance sur le calendrier. En termes de performance financière, nous avons à nouveau enregistré de bons résultats de remarketing ce trimestre, profitant de notre solide position d'approvisionnement et de notre plateforme numérique de premier plan sur un marché très actif pour les voitures d'occasion. Avec des marges supérieures aux dépenses d'exploitation et un faible coût du risque, ALD a réalisé une performance record depuis le début de l'année, ce qui nous place en bonne position pour réaliser les investissements prévus dans notre plan stratégique, Move 2025", affirme Tim Albertsen, DG d'ALD.

Le titre avance de 1,2% à 13,6 euros à la suite de ces annonces.