ALD : parole de broker

(Boursier.com) — ALD recule de 0,7% ce vendredi, à 9,80 euros, alors que - JP Morgan a repris la couverture du dossier avec un avis 'neutre' mais un objectif de cours de 12,30 euros. Le groupe a publié un résultat net part du groupe de 315,5 ME en hausse 22,4% par rapport au 1er trimestre 2022. Les marges de contrats de location et des services a atteint 541,1 ME, en hausse de 63,3% alors que le résultat des ventes de véhicules d'occasion atteint 190,5 ME, contre 215,2 ME. Le total des contrat gérés ressort à 1,815 million dans le monde fin mars...