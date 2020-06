ALD nomme des nouveaux Directeurs généraux en Belgique et en Hongrie

ALD nomme des nouveaux Directeurs généraux en Belgique et en Hongrie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ALD annonce la nomination de Klaudija Casar Torkar en tant que Directeur général d'ALD Automotive en Belgique. Précédemment Directeur général d'ALD Automotive en Hongrie, elle remplace Miel Horsten qui a été nommé Directeur régional du Groupe d'ALD à compter du 1er juin 2020. En plus de son nouveau rôle, Klaudija rejoint le Comité opérationnel d'ALD, qui est composé des Directeurs exécutifs et des principaux Directeurs opérationnels du Groupe dont le rôle est d'assurer l'alignement stratégique de toutes les initiatives commerciales.

Klaudija est remplacée par Olena Tymofiyiva, précédemment Directeur général d'ALD Automotive en Bulgarie.

Les deux nominations prennent effet le 1er septembre 2020.

"Je suis convaincu qu'avec l'expertise et l'expérience de Klaudija et Olena, elles contribueront davantage à la bonne croissance en Belgique et en Hongrie" confirme Tim Albertsen, Directeur général d'ALD. "Notre objectif est d'accélérer le développement stratégique d'ALD en tant que leader mondial dans le secteur de la mobilité où l'entreprise est idéalement positionnée pour bénéficier des tendances structurelles et nos positions de leader en Belgique et en Hongrie nous permettront de répondre aux besoins évolutifs de mobilité de nos clients."