ALD : nomination

(Boursier.com) — ALD annonce la nomination de Clémence Mignot-Dupeyrot en tant que directrice des relations investisseurs, effectif depuis le 1 janvier 2020. Elle remplace Hans van Beeck qui a été nommé directeur administratif d'ALD le 1er juin 2019.

Clémence Mignot-Dupeyrot a démarré sa carrière chez Mazars en 2006 en tant qu'auditeur financier. Elle rejoint Société Générale en 2010 en qualité de contrôleur financier groupe au sein de la direction financière et du développement avec un focus sur les fusions et acquisitions avant de rejoindre l'équipe de financement de télécom, média et technologie en 2014 au sein du pôle Banque de financement et d'investissement. En 2017, Clémence a rejoint ALD en tant chargée des relations investisseurs. Clémence est diplômée en finance de l'Université Paris-Dauphine.

ALD a été coté avec succès sur le marché boursier d'Euronext en juin 2017 et son action est incluse dans l'indice SBF120.