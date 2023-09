(Boursier.com) — ALD LeasePlan présente son nouveau plan stratégique "PowerUP 2026". Le plan stratégique "PowerUP 2026" fait suite à la récente finalisation de l'acquisition de LeasePlan le 22 mai 2023, qui a donné naissance à ALD LeasePlan qui se classe désormais no1 mondial des acteurs du leasing automobile multimarques et multicanal et no1 dans 29 pays avec une flotte totale de 3,4 millions au 30 juin, soit deux fois la taille de son concurrent le plus proche.

ALD LeasePlan prévoit de lancer une nouvelle marque d'ici la fin de l'année, afin de créer une nouvelle identité puissante à partir de deux acteurs très réputés du secteur.

Le groupe vise un rendement des capitaux propres compris entre 13 et 15% en 2026, un objectif de ratio CET1 à 12% et de ratio Total Capital à 16% avec un taux de distribution de dividendes à 50%.