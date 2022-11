ALD : Le RN pdg s'inscrit à un record de 918,2 ME

(Boursier.com) — ALD publie ses résultats sur 9 mois 2022. Les marges des contrats de location et des services sont de 1.259,4 millions d'euros, en hausse de 23,6% par rapport aux 9 premiers mois 2021 et de 3,3% sur la même période après ajustement des dépréciations et réévaluation de la flotte (+189,6 millions d'euros), l'impact des règles comptables relatives à l'hyperinflation en Turquie (+60,1 millions d'euros) et une provision en Ukraine (-25 millions d'euros).

Le RN pdg s'inscrit à un record de 918,2 ME, en hausse de 50,5%, dont 312,1 ME au titre du T3 2022.

Le résultat sur la vente de véhicules d'occasion est de 623,7 millions d'euros, contre 277,7 millions sur 9 mois. Les charges d'exploitation sont de 624,3 millions d'euros, incluant 83,9 millions d'euros de coûts de préparation de l'acquisition de LeasePlan. Le coût du risque ressort à 32,4 millions d'euros.

Tim Albertsen, CEO d'ALD, a commenté les résultats du 9M 2022 : "Dans un contexte géopolitique et macroéconomique se détériorant, marqué par la poursuite des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ALD a une nouvelle fois enregistré une solide performance au troisième trimestre. Nos résultats financiers records reflètent la solidité de notre business model et notre capacité d'adaptation à des situations inédites. 2022 s'annonce comme un autre excellent millésime pour ALD, confirmant notre historique de croissance rentable à travers les cycles.

Grâce au professionnalisme et à l'implication de nos collaborateurs sur les deux dernières décennies, nous menons la transformation du monde de la mobilité, en bénéficiant de ses fortes tendances de fond. Notre stratégie génère sans cesse d'excellents résultats, stimulés par notre efficacité opérationnelle et gestion prudente des risques, modèles pour le secteur. En conséquence, ALD est dans une excellente position pour amorcer le changement de cap que représente l'acquisition de LeasePlan, hautement créatrice de valeur, pour laquelle les processus d'approbation sont cours pour une clôture au T1 2023."