ALD : le marché salue le rachat de Leaseplan

(Boursier.com) — ALD (+7% à 14,1 euros) est la star du jour à Paris après l'annonce du rachat de Leaseplan pour un montant de 4,9 milliards d'euros. La filiale de la Société Générale, spécialisée dans la location longue durée de voitures, va changer de calibre avec cette acquisition financée en numéraire et en actions dans la mesure où elle débouchera sur la création d'un acteur mondial de la mobilité, avec une flotte totale combinée d'environ 3,5 millions de véhicules.

La Société Générale restera actionnaire majoritaire du nouvel ensemble avec 53% du capital, tandis que les actionnaires de LeasePlan recevront une participation de 30,75% dans le cadre du paiement en titres. "La transaction serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires, compte tenu des synergies totales attendues, avec une relution d'environ +20% sur le bénéfice net par action pro forma normalisé en 2023. A moyen terme, le taux de distribution de dividendes de NewALD serait compris entre 50% et 60% jusqu'en 2025", a précisé ALD.

"L'entité combinée aura pour objectif de devenir, à moyen terme, un troisième pilier aux côtés, d'une part, de la banque de détail et de l'assurance, et d'autre part, des activités de banque de financement et d'investissement", a déclaré Frédéric Oudea, directeur général de la banque rouge et noire.

Pour Jonathan Tyce, analyste chez 'Bloomberg Intelligence', "le projet d'ALD Automotive d'acheter 100% de LeasePlan n'est pas une surprise et est tout à fait logique. Il renforcera considérablement la branche de location opérationnelle et de gestion de flotte détenue à 80% par Société Générale. En jouant sur deux thèmes clés de l'automobile - les véhicules électriques et la location plutôt que la propriété - cette opération pourrait accroître de 5% le bénéfice par action de Société Générale d'ici 2024, et confirme également les plans de redéploiement du CET1 pour stimuler la croissance".

Cette transaction constitue évidemment l'opération la plus importante de la SocGen dans le domaine du leasing automobile depuis qu'elle a commencé à se développer sur ce marché au début des années 2000. Introduit en Bourse en juin 2017, le groupe ALD est contrôlé à 79,8% par la banque française.