ALD : lance une joint-venture en Thaïlande avec Mitsubishi HC Capital

(Boursier.com) — ALD , Mitsubishi HC Capital et Bangkok Mitsubishi HC Capital, une société du groupe Mitsubishi HC Capital en Thaïlande, ont conclu un accord en vue de créer une joint-venture dans le pays pour proposer une activité de location longue durée et de gestion de flotte multimarques, avec des services de mobilité associés à destination des entreprises clientes. La Thaïlande représente la deuxième co-entreprise entre Mitsubishi HC Capital et ALD, après le lancement en 2020 d'ALD MHC Mobility Services Malaysia en Malaisie, dans le cadre d'une stratégie visant à construire conjointement une plateforme commerciale de mobilité dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Le portefeuille actuel de leasing automobile de Bangkok Mitsubishi HC Capital sera transféré à la coentreprise qui aura pour objectif de fournir des solutions de mobilité de haute qualité en intégrant les connaissances et les expériences acquises sur les activités locales de Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd., ainsi que le savoir-faire en matière de mobilité et la base de clientèle mondiale d'ALD. La nouvelle société aura pour objectif d'étendre sa couverture aux principaux clients internationaux d'ALD, à d'autres multinationales et à des entités locales thaïlandaises.

La Thaïlande, avec environ 759.000 véhicules automobiles vendus en 2021, est le deuxième plus grand marché de l'ANASE après la République d'Indonésie. Le marché a enregistré des ventes de plus de 760.000 unités en novembre 2022 et devrait continuer à croître à l'avenir. Les deux entreprises reconnaissent le fort potentiel de croissance à long terme du marché automobile thaïlandais, qui devrait offrir des opportunités commerciales attrayantes pour un développement rapide.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2023. Toutes les parties travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition en douceur pour le personnel, les clients et les partenaires actuels de Bangkok Mitsubishi HC Capital, vers la nouvelle société. Les deux groupes prévoient, dans les années à venir, de suivre ce lancement avec d'autres joint-ventures pour couvrir les principaux pays de la région.

ALD est actuellement présent en Asie par le biais de sa filiale en Inde, où elle fournit des services complets de leasing et de gestion de flotte depuis plus de dix ans, et de la joint-venture lancée en 2020 avec Mitsubishi HC Capital en Malaisie. À la fin du mois de septembre 2022, la flotte totale d'ALD s'élevait à 1,76 million de véhicules gérés dans le monde entier, avec une présence directe inégalée dans 43 pays.