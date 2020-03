ALD : impact du COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ALD dit surveiller étroitement l'évolution du Covid-19 (Coronavirus) et a mis en place les mesures nécessaires pour maintenir la continuité de ses services, avec une attention particulière portée en priorité à la santé et à la sécurité des collaborateurs et des clients.

ALD a démarré l'année avec une bonne dynamique et la nature pluriannuelle de son cycle d'affaires lui procure de la résilience. ALD maintient une solide position financière et prévoit de payer son dividende de 2019 comme annoncé auparavant.

ALD est toujours en cours d'analyse de la situation et s'attend à ce que les périodes étendues de confinement mises en place en Europe aient un fort impact négatif sur la plupart des économies où la société opère, et ce malgré les mesures de soutien économique proposées par les gouvernements et les banques centrales.

En conséquence, ALD s'attend à ce que sa performance opérationnelle soit affectée par l'environnement économique adverse en 2020 et retire sa guidance pour l'année annoncée en février. ALD a l'intention de fournir une nouvelle perspective quand la situation le permettra...