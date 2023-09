ALD : grosse sortie de route après la présentation de 'PowerUP 2026'

(Boursier.com) — Il valait mieux éviter de présenter un plan stratégique ce lundi. Outre la Société Générale, ALD LeasePlan, la filiale de la banque dédiée à la location automobile, s'effondre de 14% à 8,5 euros après la publication de 'PowerUP 2026', son nouveau plan stratégique. Ce plan fait suite à la récente finalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD, qui a donné naissance à ALD LeasePlan, numéro un mondial des acteurs du leasing automobile multimarques.

ALD LeasePlan prévoit de lancer une nouvelle marque d'ici la fin de l'année, afin de créer une nouvelle identité puissante à partir de deux acteurs très réputés du secteur. Le groupe vise un rendement des capitaux propres compris entre 13 et 15% en 2026, un objectif de ratio CET1 à 12% et de ratio Total Capital à 16% avec un taux de distribution de dividendes à 50%. Mais surtout, le groupe vise désormais à un ratio coûts-revenus de 52% en 2026, après avoir précédemment tablé sur un ratio de 47%, et contre un niveau de 56% en 2022. Le management a imputé cette révision par la hausse de l'inflation et des coûts des technologies de l'information.