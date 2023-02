ALD : Frédéric Oudéa entre au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'ALD s'est réuni le 7 février, et a coopté Frédéric Oudéa en tant qu'Administrateur avec effet immédiat, suite à la démission de Karine Destre-Bohn.

La désignation de Frédéric Oudéa en tant qu'Administrateur sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale ordinaire d'ALD.

Cette désignation vise à renforcer le Conseil d'Administration d'ALD, en préparation de l'intégration prochaine avec LeasePlan.

Au fil des ans, Frédéric Oudéa a accompagné et supervisé le développement d'ALD au sein du groupe Société Générale, ainsi que le projet d'acquisition de LeasePlan. Le mandat de Frédéric Oudéa en tant que CEO et Administrateur de Société Générale expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2023.

Diony Lebot, Directrice générale déléguée de Société Générale et Présidente du Conseil d'Administration d'ALD commente : "Je suis ravie que Frédéric Oudéa ait accepté de rejoindre le Conseil d'Administration et, si l'Assemblée Générale donne son approbation, de devenir Administrateur pour continuer de soutenir le développement stratégique d'ALD dans les années à venir. Je voudrais également remercier chaleureusement Karine Destre-Bohn, non seulement pour sa contribution et son soutien en tant que membre du Conseil d'Administration au cours des 11 dernières années, mais également pour sa contribution au développement d'ALD".