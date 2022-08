ALD : forte hausse du résultat net semestriel à 606,1 ME

(Boursier.com) — ALD annonce un résultat net pdg semestriel, en hausse de 72,2% À 606,1 ME, avec des marges de contrats de location et des services qui ressortent à 805,2 millions d'euros, en hausse de 4,6% par rapport au S1 2021, après ajustement de la réévaluation de la flotte (+103,2 millions d'euros), l'impact des règles comptables relatives à l'hyperinflation en Turquie (+39,5 millions d'euros) et une provision en Ukraine (-26,8 millions d'euros).

Le résultat sur la vente de véhicules d'occasion ressort à 432,7 millions d'euros vs 125,3 millions d'euros au S1 2021. Les charges d'exploitation sont de 404,3 millions d'euros, incluant 41,3 millions d'euros de coûts de préparation de l'acquisition de LeasePlan. Le coût du risque est à 16 pb, stable par rapport au premier semestre 2021. Le

ratio total capitaux propres/actifs est à 17,8%, contre 16,7% fin juin 2021.

Perspectives pour 2022

Après le fort rebond des économies observé en 2021, l'environnement est devenu plus incertain en 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine exacerbant les tensions géopolitiques mondiales. La flambée des prix des matières premières a encore accéléré l'inflation, poussant les banques centrales à augmenter rapidement les taux d'intérêt. Alors que la situation sanitaire mondiale s'est stabilisée au cours du S1 2022, les chaînes d'approvisionnement ont continué à être perturbées, intensifiant la pénurie de nouvelles voitures en Europe et maintenant les prix des véhicules d'occasion à des niveaux élevés.

Dans ce contexte, la dynamique commerciale d'ALD a été solide et la performance financière exceptionnelle au S1 2022. ALD anticipe que la pénurie de véhicules neufs ainsi que le rapport très favorable entre l'offre et la demande de véhicules d'occasion vont continuer durant le S2 2022.

Dans ce contexte, ALD maintient la guidance publiée au 1er trimestre 2022 :

Croissance de la flotte financée entre 2 et 4% par rapport à 2021 ;

Résultat des ventes de véhicules d'occasion par véhicule supérieur à 2.000 euros en moyenne en 2022 ;

Ratio de distribution du dividende entre 50% et 60%.

Finalisation de l'opération LeasePlan

ALD continue de préparer l'acquisition de LeasePlan, avec une finalisation de l'opération prévue pour la fin d'année 2022... Les coûts liés au changement de statut d'ALD vers un statut régulé et à la finalisation de l'intégration efficiente et harmonieuse de LeasePlan ont progressivement augmenté au cours du S1 2022, tel qu'indiqué en début d'année. ALD estime que l'impact de ces coûts pour l'ensemble de l'exercice 2022 sera d'environ 100 millions d'euros.

Tim Albertsen, ALD CEO, a commenté les résultats du 1er semestre 2022 : "Dans un contexte géopolitique et macroéconomique plus difficile, marqué par la poursuite des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ALD a enregistré une bonne performance, grâce à la solidité de son business model et sa capacité à s'adapter à des situations inédites. La priorité donnée au service des clients ainsi que nos efforts pour transformer le monde de la mobilité ont porté leurs fruits. Je suis fier que de plus en plus de clients choisissent ALD pour construire leur stratégie de mobilité et en particulier d'électrification, où ALD est leader. Grâce à notre agilité, notre efficacité opérationnelle parmi les meilleures, et l'engagement sans faille de nos collaborateurs, je suis confiant dans la capacité d'ALD à traverser cet environnement en pleine mutation.

A cet égard, l'acquisition de LeasePlan est d'autant plus pertinente qu'elle nous apportera de nouvelles opportunités de croissance et renforcera notre capacité de résistance à travers les cycles. Depuis que notre département en charge de l'intégration (IMO) a été mis en place en avril 2022, nous avons redoublé d'efforts. Plus de 1 600 contributeurs des deux organisations partagent le même enthousiasme pour la combinaison des deux entités et travaillent dur afin de finaliser les projets d'intégration. Nous avons deposé nos demandes d'autorisations auprès des autorités réglementaires conformément à notre calendrier initial, pour une clôture de la transaction d'ici fin 2022, sous réserve de l'atteinte des conditions suspensives."

Adaptation à un environnement en pleine mutation

Afin d'atténuer les impacts de l'évolution de l'environnement et de saisir les opportunités potentielles, ALD a lancé un plan tactique articulé autour de 4 objectifs : i) sécuriser l'approvisionnement en véhicules ; ii) maintenir l'excellence du service aux clients ; iii) préserver les marges et iv) réduire les risques.

Compte tenu de la poursuite des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en raison des tensions géopolitiques et les confinements en Chine, ALD sécurise ses approvisionnements automobiles en augmentant ses achats de gros et en anticipant les commandes, en tirant parti de ses partenariats solides et historiques avec les constructeurs automobiles. Parallèlement, la société continue d'accompagner ses clients en prolongeant les contrats existants et en faisant la promotion de son offre de produits flexibles comme solution de mobilité alternative dans la conjoncture actuelle de pénurie de voitures (ALD Flex, location de voitures d'occasion). L'objectif est de renforcer la relation client tout en contribuant à la réduction du risque de valeur résiduelle.