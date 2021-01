ALD : fin de série

ALD : fin de série









(Boursier.com) — ALD , qui évoluait hier sur un plus haut de près d'un an après avoir aligné cinq séances de progression, retombe de 2,1% à 12,1 euros ce mercredi. La faute à JP Morgan qui a dégradé le dossier à 'neutre' avec une cible réduite de 13,76 à 12,06 euros. HSBC reste de son côté 'acheteur' de la valeur en visant 17 euros. Les analystes sont largement positifs sur le loueur de voitures puisque même après la dégradation du jour, neuf conseillent toujours d''acheter' l'action et aucun n'a un avis négatif.