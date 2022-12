ALD : évolution à la tête du groupe

(Boursier.com) — ALD fait part de la décision de Gilles Bellemère de renoncer à son mandat de Directeur Général Délégué d'ALD, à compter du 31 décembre, afin de se concentrer sur son rôle de Directeur Général d'ALD Automotive France, la plus grande filiale du Groupe, en complément de la supervision directe d'ALD Automotive au Maroc et en Algérie. Il reste membre du Comité Exécutif d'ALD. La décision d'adapter l'organisation de la Direction Générale du Groupe a été approuvée par le Conseil d'Administration d'ALD. Une nouvelle répartition des responsabilités et de la gouvernance de l'entité consolidée sera annoncée après la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, attendue au T1 2023.

Tim Albertsen, Directeur Général, commente : "l'acquisition de LeasePlan représente un changement significatif et notre priorité après la clôture sera l'exécution efficace de notre plan d'intégration pour créer le premier acteur mondial de la mobilité durable. Comme ALD Automotive France représente la plus grande filiale du Groupe, l'adaptation de notre gouvernance actuelle permettra à Gilles Bellemère de se concentrer pleinement à la préparation de l'intégration avec LeasePlan en France, afin de livrer avec succès le développement stratégique et les synergies que nous visons dans les mois à venir. Gilles Bellemère continuera de jouer un rôle important dans la gouvernance actuelle d'ALD, en tant que membre du Comité Exécutif".