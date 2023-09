ALD : encore -5% au compteur

(Boursier.com) — ALD LeasePlan pique encore du nez ce mardi avec un titre qui abandonne 5% à 8 euros. La filiale de la Société Générale dédiée à la location automobile continue à être plombée par la présentation de 'PowerUP 2026'. Un nouveau plan stratégique qui n'a pas convaincu, tant du côté des opérateurs que des analystes. Exane BNP Paribas a d'ailleurs dégradé ALD à 'neutre' tout en coupant sa cible de 19 à 9 euros. "Notre thèse d'investissement n'est plus valable", écrit le broker. Les synergies attendues de la fusion seront probablement compensées par l'inflation et les dépassements de coûts...

Stifel a lui ajusté son objectif de 20 à 19 euros tout en retirant son conseil 'achat'. "Ce nouveau plan s'inscrit parfaitement en ligne avec nos estimations de croissance et d'augmentation de la valeur des véhicules. Néanmoins, nous réduisons nos estimations de BPA pour 2023 et 2024 pour tenir compte de coûts de restructuration plus élevés que prévu ", affirme le courtier. Si la complexité des comptes et la communication de SocG - son actionnaire de référence - pèsent sur l'entreprise, ALD reste fondamentalement sous-valorisée, ajoute l'analyste. Element Fleet, son principal comparable coté en Amérique du Nord, se négocie sur un PE 2023 de 15x. La société française, leader sur son marché et bénéficiant de marges de location et de services très récurrentes ainsi que d'un marché de l'occasion très favorable, continue de s'échanger à moins de 6x ses bénéfices.