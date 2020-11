ALD : de retour sur les 10 euros

(Boursier.com) — ALD recule de 2,5% ce jeudi à 10 euros, après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. La flotte totale est de 1,76 millions de véhicules, en hausse de 1,6%. Le RNpdg se monte à 140,6 ME et à 347,5 ME sur 9 mois. Le résultat des ventes de voitures d'occasion ressort positif à hauteur de 29,7 millions d'euros au T3 et de 18 ME sur 9 mois. Le coût du risque est de 11,8 millions d'euros au T3, avec des provisions prospectives inchangées et de 59,3 millions d'euros sur 9 mois.

Mise à jour 2020

La croissance de la flotte totale (organique) sera proche de 0% par rapport à 2019, plus acquisitions complémentaires au fur et à mesure que les opportunités se présentent.

Ratio coût/revenu (hors résultat des ventes de voitures d'occasion) se situera entre 50% et 51%.

Tim Albertsen, PDG d'ALD, a déclaré : "Le troisième trimestre de 2020 a vu les marchés des voitures d'occasion se redresser rapidement après l'assouplissement des mesures de confinement en Europe. Dans ce contexte, ALD a une nouvelle fois démontré son agilité en saisissant autant que possible les opportunités de marché, reflétée par la bonne performance de notre activité de remarketing ce trimestre. Les offres flexibles continuent de gagner du terrain ainsi que la location de voitures d'occasion. Notre performance opérationnelle et financière sur 9 mois a été solide malgré plusieurs provisions enregistrées pour refléter les risques potentiels à venir. Une attention particulière aux coûts reste une priorité pour ALD, comme l'illustrent les importantes économies de coûts réalisées une fois de plus ce trimestre. Nous sommes impatients de présenter notre stratégie commerciale plus en détail lors de notre journée investisseur qui se tiendra le 12 novembre."