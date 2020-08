ALD : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — ALD publie ses résultats du premier semestre. La flotte financée ressort en hausse de 3,1% par rapport à la fin juin 2019 avec une marge opérationnelle en hausse de 3,1%.

Le résultat de la vente de véhicules d'occasion par unité s'inscrit à -92 euros en moyenne au S1. La baisse des frais généraux est de 3,4 ME, ce qui démontre la capacité du groupe à maîtriser ses coûts.

Le RN pdg ressort à 206,8 ME. La flotte totale compte 1,76 million de véhicules en gestion à travers le monde à fin juin 2020, soit +3,8% par rapport à juin 2019.

Les marges des contrats de leasing et des services ressortent en baisse de 22 millions d'euros, y compris l'impact du processus de réévaluation de la flotte, une charge d'amortissement excédentaire de 30 millions d'euros au premier semestre, contre 11,3 millions d'euros au premier semestre 2019. Le résultat de la vente de véhicules d'occasion est à -11,6 millions d'euros, y compris la dépréciation du parc automobile d'occasion à hauteur de 18,6 millions d'euros.

Le coût du risque ressort à hauteur de 46 points de base. La plus-value de cession après impôt est de 10 millions d'euros sur la participation dans ALD Fortune (Chine) au premier trimestre 2020. Le total des capitaux propres sur l'actif est de 15,6%, contre 15,2% à fin juin 2019.

Nouvelle guidance pour 2020

-Croissance (organique) de la flotte totale proche de 0% par rapport à 2019 et acquisitions ciblées à mesure que les opportunités se présentent.

-Résultat de la vente de véhicules d'occasion par unité de -250 euros en moyenne à 0 euro.

-Coefficient d'exploitation (hors résultat de la vente de véhicules d'occasion) entre 50% et 51%.

Le 3 août 2020, Tim Albertsen, Directeur général d'ALD, a commenté les résultats du Groupe pour le premier semestre 2020 : "Le premier semestre 2020 aura constitué un test de résistance grandeur nature pour bon nombre d'entreprises. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ALD a démontré la force et la résilience de son business model, ainsi que l'agilité de l'organisation. Cette crise a vu naître des demandes inédites auxquelles ALD a su répondre de manière rapide et efficace. Des offres flexibles ont été déployées dans 19 pays et la location de voitures d'occasion a fait l'objet d'une promotion active. Malgré les défis, ALD a continué à collaborer étroitement avec ses clients et partenaires, qui considèrent la Société comme un fournisseur de confiance. La performance opérationnelle et financière enregistrée au cours du premier semestre s'est montrée satisfaisante, malgré la constitution de plusieurs provisions reflétant les éventuels risques à venir. Une reprise étant observée sur la plupart des marchés, le Groupe reste attentif aux opportunités tout en veillant à maîtriser ses coûts. ALD entend maintenir sa position de leader sur le marché. Nous sommes désormais suffisamment confiants pour émettre une nouvelle guidance pour 2020, partant de l'hypothèse que les principaux pays européens ne seront pas contraints de revenir à un confinement sévère pendant une période prolongée. Nous travaillerons ensuite à la mise à jour de notre stratégie commerciale dans le cadre d'un Capital Markets Day prévu le 12 novembre."