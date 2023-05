ALD : Changements au sein du Conseil d'administration

(Boursier.com) — ALD annonce des changements au sein de son Conseil d'administration à la suite des résolutions approuvées à l'Assemblée Générale du 24 mai 2023 :

-Nomination de Pierre Palmieri en tant qu'Administrateur, remplaçant Didier Hauguel qui a annoncé son intention de démissionner de son mandat à compter de la présente Assemblée,

-Renouvellement des mandats de Patricia Lacoste, Diony Lebot, Tim Albertsen et Frédéric Oudéa.

Lors de la réunion du Conseil tenue à l'issue de l'Assemblée Générale :

-Pierre Palmieri a été élu en tant que Président du Conseil d'administration remplaçant Diony Lebot à la suite des changements récents de gouvernance du groupe Société Générale.

-Didier Hauguel s'est vu confier un mandat de 2 ans en tant que Censeur (conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts), avec la mission de suivre l'avancement de l'intégration de LeasePlan, la transition de la Société vers son statut d'entité régulée et l'efficacité globale de la nouvelle gouvernance de la Société.

-Un nouveau règlement intérieur du Conseil d'administration a été adopté, incluant une nouvelle organisation avec 5 comités spécialisés (Audit, Risques, Rémunérations, Nominations, Stratégie). Les présidents de ces comités sont précisés ci-dessous.

Suite à ces changements, ainsi que ceux annoncés le 22 mai 2023 avec la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, la composition du Conseil d'administration d'ALD est la suivante :

-Pierre Palmieri, Président du Conseil d'administration et Président du comité stratégique (COSTRAT)

-Tim Albertsen, Administrateur et Directeur général

-Diony Lebot, Administrateur

-Delphine Garcin-Meunier, Administrateur

-Frédéric Oudéa, Administrateur

-Benoit Grisoni, Administrateur

-Xavier Durand, Administrateur indépendant et Président du comité risque (CORISK)

-Patricia Lacoste, Administrateur indépendant et Présidente du comité de rémunération (COREM)

-Anik Chaumartin, Administrateur indépendant et Présidente du comité d'audit (CACI)

-Christophe Perillat, Administrateur indépendant et Président du comité des nominations (CONOM)

-Hacina Py, Administrateur

-Mark Stephens, Administrateur

Pierre Palmieri, Directeur général délégué de Société Générale et Président du Conseil d'administration d'ALD, a commenté :

"Au nom des membres du Conseil, je tiens à remercier chaleureusement Diony Lebot pour sa contribution et le soutien apporté au développement d'ALD en tant qu'Administrateur et Présidente du Conseil d'administration. Je suis ravi qu'elle ait accepté de rester en tant qu'Administrateur pour contribuer davantage au développement stratégique d'ALD à la suite de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan. Honoré et fier de rejoindre le conseil d'administration d'ALD, je me réjouis de pouvoir oeuvrer au sein du Conseil d'administration et en lien avec le nouveau comité exécutif d'ALD pour soutenir l'intégration de LeasePlan et démarrer un nouveau chapitre dans le développement d'ALD, où l'entité combinée est idéalement positionnée pour mener la transformation de l'industrie de la mobilité."