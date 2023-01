ALD : BNP Paribas et Crédit Agricole à la lutte pour récupérer certains actifs ?

(Boursier.com) — Ce n'est pas un secret. ALD doit se séparer de certaines activités pour obtenir le feu vert de Bruxelles pour son projet de rachat de Leaseplan. Selon les informations de nos confrères des 'Echos', BNP Paribas et Crédit Agricole "s'apprêtent à déposer une offre pour le portefeuille de six pays mis en vente par Société Générale". "Alors que la banque de La Défense a annoncé vouloir sceller l'opération d'ici à fin mars, BNP Paribas (avec sa filiale Arval) et Crédit Agricole (avec son partenaire Stellantis) veulent mettre la main sur l'ensemble des activités des six pays en jeu avec leurs contrats, leurs actifs et leurs salariés, et non se contenter de quelques acquisitions ciblées", précise le quotidien. Selon les sources de ce dernier, l'opération pourrait monter jusqu'à 500 ME pour l'ensemble du périmètre. Outre les deux établissements financiers nationaux, l'Espagnol Santander et les constructeurs Mercedes et BMW seraient en lice pour reprendre ces actifs de location automobile longue durée.