ALD : bien orienté

(Boursier.com) — En hausse de près de 4% à 9,4 euros, ALD se distingue ce lundi après-midi. La Deutsche Bank ('achat') a mis à jour ses prévisions sur la firme spécialisée dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile après la reprise de LeasePlan. La banque affirme que le marché " intègre une crise qui n'est pas apparente " et anticipe désormais une croissance de la flotte de 4% en 2023 et de 3% en 2024. Elle table également sur une normalisation progressive du bénéfice par voiture vendue, à 1.500 euros cette année puis 1.350 euros en 2024. "Nos prévisions sont désormais basées sur la flotte combinée, les synergies et le bénéfice guidé par la direction par voiture vendue pour 2023 et nos propres prévisions par la suite ", précise la DB. L'objectif est maintenu à 16 euros par titre.